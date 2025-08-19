Промышленное производство в Беларуси пошло на спад 3 19.08.2025, 13:41

1,572

В лидерах две области.

По итогам января-июля впервые в этом году в Беларуси зафиксирован спад промышленного производства.

Согласно данным Национального статистического комитета, в этом периоде объем промышленного производства в текущих ценах составил 119,3 млрд рублей, что составило 99,7% к аналогичному периоду 2024 года. Впервые в этом году промышленность дала сбой по сравнению с прошлым годом.

По видам минуснули «Обрабатывающая промышленность» (99,4%) и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (99,5%), продолжили рост «Горнодобывающая промышленность» – 102,8% и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» –101,6%.

По регионам снижение объемов производства наблюдалось в Витебской области (на 2,9%), Гомельской (на 2,6%) и Гродненской (на 1,5%). Рос промышленный выпуск в Минской области (на 3,2%), в Минске (на 1,2%) и в Брестской области (на 1%).

