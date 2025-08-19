Foreign Affairs: Cи Цзиньпин не доверяет армии 19.08.2025, 13:47

1,232

Cи Цзиньпин

Именно поэтому глава КНР проводит чистки.

Третий срок Си Цзиньпина на посту председателя Китая ознаменовался беспрецедентными потрясениями в верхах Народно-освободительной армии (НОАК). С 2022 года 21 высокопоставленный офицер был отстранен от должности, включая трех из семи членов Центрального военного совета — высшего военного органа Коммунистической партии Китая. Среди тех, кто пал в ходе чисток, — министр обороны и офицер, который более десяти лет отвечал за продвижение генералов, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Си уже проводил реформы и чистки в армии, включая перестройку командной структуры в 2015 году. Однако нынешние события вызывают удивление: среди отстраненных оказались не политические противники, а прежние союзники Си. Это породило слухи о том, что контроль Си над армией ослабевает, а некоторые даже предположили возможность его политического краха.

На самом деле эти чистки скорее демонстрируют, что Си продолжает держать армию под жестким контролем. Как опытный стратег, он готов избавляться даже от близких соратников, показывая, что в глазах партийного лидера нет неприкасаемых. Главная цель Си — сломать замкнутость и коррупцию в армии, сделать ее полностью лояльной партии и готовой действовать по его приказу, будь то внутренние волнения или конфликт с США.

Особое внимание западных аналитиков привлекли отстранения вице-председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна и директора Политического управления адмирала Мяо Хуа. Оба имели давние связи с Си, однако исчезли из публичного поля в 2024 году. Причины могут быть двоякими: либо Си ошибся в оценке своих подчиненных, либо в армии формируется оппозиция. Но обе версии маловероятны: армия традиционно избегает открытого вмешательства в политику, а публичные чистки скорее служат усилению дисциплины и контроля.

Си с юности был близок к военной среде. В отличие от своих предшественников, инженеров по образованию, он понимал, что контроль над армией — ключ к политической власти. Oн столкнулся с парализованной и коррумпированной структурой, где интересы отдельных генералов превалировали над общими задачами.

Си начал реформу, лишив сухопутные войска прежнего доминирования и создав единую командную структуру, где все виды войск равны. Программа модернизации была масштабной. Сокращение численности армии, увеличение бюджета флота и авиации, упрощение цепочки командования. Си также устранил коррупцию и выстроил систему строгой партийной дисциплины.

Стратегия Си кажется жесткой и даже бесчеловечной. Постоянное давление на командование, публичные чистки, неопределенность карьерных перспектив. Но для Си это — средство воспитать армию, стойкую к любым испытаниям, будь то действия против Тайваня, отражение возможного вмешательства США или подавление внутреннего недовольства. Он хочет убедиться, что военные готовы исполнить приказ без колебаний.

Несмотря на эти реформы, уверенности в армии у Си пока нет. В его глазах она все еще нуждается в испытаниях, дисциплине и идеологической закалке. И пока Си продолжает свой «блицкриг чисток». Народно-освободительная армия Китая развивается, но превращение ее в полностью преданную инструментальную силу партии еще не завершено.

