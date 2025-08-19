«Одни BMW на заднем фоне — видимо, работяг» 2 19.08.2025, 13:51

Белорусов удивило видео «чествования хлеборобов» под Кобрином.

Районная газета «Кобринский вестник» выложила в TikTok видео, где показала «чествование» местных хлеборобов за намолот 100 тысяч тонн зерна. Однако как раз их большинство комментаторов в ролике не заметили.

«Кобринский район на уборочной страде преодолел планку в 100 тысяч тонн. Поздравить аграриев приехал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. Масштабное чествование состоялось на полях ОАО «Батчи» близ деревни Черевачицы», — сообщает газета.

#агро ♬ Дабро - Добрыя людзі @vkobrine 🌾ХЛЕБОРОБЫ КОБРИНЩИНЫ НАМОЛОТИЛИ 100 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА ✔️Кобринский район на уборочной страде преодолел планку в 100 тысяч тонн. Поздравить аграриев приехал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. 📣Масштабное чествование состоялось на полях ОАО "Батчи" близ деревни Черевачицы. В мероприятии приняли участие председатель райисполкома Александр Мойсеюк, председатель Кобринского районного Совета депутатов Зоя Петросюк, первый заместитель председателя райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Андрей Лукиянчик, заместитель председателя Брестской областной организации профсоюза работников АПК Александр Барановский, руководители хозяйств района и передовики уборочной страды. #кобрин

В мероприятии приняли участие представители райисполкома, профсоюза, совета депутатов, руководители хозяйств и «передовики уборочной страды», которым поднесли караваи нового урожая.

Однако в комментариях многие пользователи удивились тому, что среди «чествуемых хлеборобов» большинство — люди в официальных костюмах начальственного вида. Самый популярный вопрос: «А комбайнеры среди них есть?»

В ответ районка заявила, что награждение людей, непосредственно занятых уборкой урожая, можно увидеть «в другом видео». Действительно, в одном из роликов показали экипаж комбайна, который первым на Кобринщине намолотил 2000 тонн зерна: двоим мужчинам вручили подарочные сертификаты на 200 рублей. Но комментаторов было уже не остановить.

«А где те, кто работал на полях?»

«Где те люди, которые убрали хлеб?»

«Там хоть трудяги есть, или начальству вечно мало?»

«Одни BMW на заднем фоне. Видимо, работяг».

«Это точно они намолотили? Они хоть за сезон на поле приехали?»

«Я надеюсь, что караваи вручили комбайнерам и отвозчикам зерна, а не начальству. А то как работать, так простые люди, а как сливки снимать, так начальство впереди».

«Сегодня наблюдал, как три начальника нагибали одного дворника».

«Что становится с Беларусью, один с сошкой, семеро с ложкой!»

«Кабанчиков еще решили докормить?»

«А в городе в магазинах пустые полки хлеба в 6 вечера, потому что не успевают печь. Теперь понятно, почему не успевают, что-то маловато тут начальства, надо, чтобы на одного комбайнера по девять начальников, и всем по караваю!»

Впрочем, один комментатор высказал и другую точку зрения, заявив, что труд руководителей также имеет значение:

«Только диванные критики не понимают важность директора. Организовать работу, решить все вопросы с техникой и т. д. Это немало труда. Наш директор с утра и до позднего вечера то по полям, то в мастерские, то в райисполком и т. д. Не меньше и их труд. Не говоря уже о всех переживаниях! Говорят, что даже уборщицы важны, но мало кто задумывается, как это следить за целым [хозяйством]. Несколько колхозов, сотни рабочих, и всем надо угодить».

