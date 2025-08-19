Экспорт российской нефти в Индию рухнул втрое 19.08.2025, 13:57

После слов Трампа и санкций ЕС.

Пошлины на товары из Индии, которые ввел Дональд Трамп с требованием прекратить закупки российской нефти, а также санкции Евросоюза против индийского НПЗ «Роснефти» привели к резкому падению поставок сырья в эту страну.

Среднесуточный экспорт нефти сорта Urals, который Индия приобретает с доставкой из черноморских и балтийских портов России, упал в августе до 400 000 баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler об отслеживании судов. Между тем, до сих пор средний уровень закупок в этом году составлял 1,18 млн баррелей.

На таком же уровне (около 1,2 млн баррелей в сутки) поставки держались в июне и июле. Но в середине прошлого месяца ЕС ввел санкции против России, в которые включен запрет на закупки топлива, переработанного из ее нефти, и ограничительные меры в отношении третьей по величине нефтеперерабатывающей компании Индии Nayara Energy. Ее главными акционерами являются «Роснефть» и фонд United Capital Partners Ильи Щербовича. После этого контрагенты стали отказываться поставлять сырье на НПЗ Nayara. А новым ударом стали пошлины Трампа, который сначала просто ввел 25%-ные ставки на индийский импорт в США, а затем удвоил их, потребовав прекратить закупки российской нефти.

В августе Nayara получила всего четыре партии российского сорта Urals, и до конца месяца новых поставок не ожидается, писал неделю назад Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков. В результате НПЗ Nayara может получить в августе в среднем 94 000 баррелей нефти в сутки – рекордный минимум (в III квартале прошлого года компания получала почти 366 000 баррелей).

Часть поставок Urals перехватили китайские НПЗ, хотя до компенсации всех не купленных Индией баррелей еще далеко. Китай в основном приобретает другие российские сорта с Дальнего Востока и из Арктики. Но за период с начала августа его закупки Urals увеличились до 75 000 в сутки. Это почти вдвое больше 40 000 баррелей, среднего значения за период с начала года, но в 5 с лишним раз меньше, чем даже нынешние закупки Индии.

Против Китая Трамп вводить пошлины пока не готов. Он подтвердил это после встречи с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу. Мукеш Сахдев, директор отдела сырьевых рынков в Rystad Energy, говорит:

«Одно можно сказать наверняка: Трамп не будет делать то, чего, как он знает, не сможет достичь. Оказывая давление на Индию, он, конечно, добился своего и способен оказать воздействие [на нее], но давить на Китай? Скорее всего, нет».

