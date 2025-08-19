закрыть
19 августа 2025, вторник, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бригаду «Хартия» возглавил новый командир

1
  • 19.08.2025, 14:11
  • 1,098
Бригаду «Хартия» возглавил новый командир
Даниэль «Куба» Китоне

Что о нем известно?

Новым командиром 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» стал Даниэль «Куба» Китоне.

Об этом сообщается в заявлении бригады в соцсети Х.

Что о нем известно

Он с первых дней полномасштабного вторжения воюет на ключевых направлениях и имеет за плечами значительный боевой опыт.

Китоне Даниэль Винсентович родился 27 августа 1983 года в Симферополе, большую часть жизни провел в Харькове.

В 2006 году окончил Харьковский авиационный институт. После начала вторжения РФ присоединился к 127-й отдельной бригаде ТрО и участвовал в Слобожанском контрнаступлении и боях за Бахмут.

Впоследствии командовал разведывательным взводом, а с августа 2023 года - разведывательной ротой.

После создания 13-й бригады НГУ «Хартия» присоединился к подразделению, где последовательно занимал командные должности: от заместителя командира батальона до командира 2-го батальона.

В июле 2025 года его назначили командиром всей бригады.

За службу Китоне получил ряд отличий и государственных наград, среди которых орден «За мужество» III степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, «Стальной крест» Главнокомандующего ВСУ и другие почетные награды.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко