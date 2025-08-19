«У саммита в Вашингтоне есть как минимум два важных последствия» 1 19.08.2025, 14:30

Петр Олещук

Киеву удалось изменить дискурс.

В Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Главные темы переговоров — гарантии безопасности для Украины, условия будущего мирного соглашения и возможная встреча Зеленского с диктатором Путиным.

Как оценивают результаты переговоров в Украине? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политологу, профессору Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петру Олещуку:

— В Украине на результаты смотрят довольно-таки спокойно. Все прекрасно понимают, что это еще не конец данной истории. И в целом ситуация, как доказывает практика, может очень быстро меняться. Думаю, что все прошло неплохо, если учесть, что этому всему предшествовало: встреча на Аляске и последующие заявления Трампа по поводу территорий и так далее.

У этого саммита в Вашингтоне есть как минимум два важных последствия. Во-первых, это изменение вектора повестки самых переговоров с вопроса о территории, которая с подачи Путина обсуждалась последнюю неделю, к вопросу о гарантиях безопасности для Украины.

К слову, вопрос о гарантиях безопасности даже поддержал во время саммита на Аляске Путин. Он об этом даже сказал отдельно в своем выступлении после завершения саммита, что, конечно, вызвало всеобщее удивление. Но, насколько я понимаю, Путин планировал, чтобы это все свелось к очередному Будапештскому меморандуму. То есть какие-то сугубо документальные заверения при участии, не только, например, стран Запада, но и Китая, чтобы в дальнейшем можно было все блокировать. Сугубо формальный подход.

Но Украина и европейские партнеры ухватились за эту возможность и начали активно продвигать тезис о гарантиях безопасности, в частности, в контексте деятельности так называемых коалиций европейских партнеров, которые в последнее время активировали свою деятельность.

Вопрос о том, чтобы в гарантии безопасности были включены не только какие-либо документальные заверения, но и чтобы это все подкреплялось какими-то более материальными основаниями, в частности, присутствием иностранных военных контингентов стран НАТО, а также обеспечением Украины поставками оружия.

The Wall Street Journal уже написала о том, что Марко Рубио возглавит группу по разработке проекта этих самых гарантий безопасности, и они должны будут в себя включать и присутствие военных контингентов, вопросы, связанные с противовоздушной обороной, поставками оружия и финансовыми гарантиями этих поставок. В этом ключе можно вспомнить опубликованную вчера в Financial Times, информацию о проекте двух соглашений, которые привезли украинцы в Вашингтон.

Первое — это о закупках почти на 100 миллиардов долларов оружия (в рамках этих гарантий безопасности), а также о совместной разработке и финансировании со стороны Соединенных Штатов украинских дронов на 50 миллиардов долларов.

Украина поспешила наполнить эти самые гарантии безопасности чем-то конкретным, и, судя по заявлениям, Соединенные Штаты к этому оказались вполне открыты. Мария Захарова уже заявила, что для России присутствие войск НАТО в Украине неприемлемо. Хотя вчера, собственно говоря, еще не было объявлено, а только обсуждали соответствующие инсайды в прессе.

Но, на самом деле, вся эта ситуация выглядит для России двусмысленно. То есть они как бы согласились на гарантии безопасности, но если вы соглашаетесь только на какие-то беспочвенные бумажные гарантии, то возникает вопрос о ваших реальных намерениях. И то, что сейчас Россия будет вынуждена участвовать в этом самом дискурсе, уже неплохо.

Второй момент — Украина продвигает тезис о том, что никакого предварительного обсуждения территориальных вопросов до встречи президентов не будет. Трамп вроде как это принял и сказал, что занимается согласованием и разработкой подобной встречи. Но, что характерно, президент США заявил о том, что он уже вроде как все согласовал, но после этого Ушаков заявил, что пока что никакой встречи не будет, они могут только рассмотреть повышение уровня переговорных делегаций.

Путин требует, мол, «давайте, отдавайте мне какие-то территории, прежде чем встречаться», что совершенно неприемлемо, и никто на это не пойдет. Украина говорит, что если есть какие-то вопросы, давайте согласовывать на встречи, которую Путин на данный момент старательно избегает. Таким образом, этот вот дискурс был перехвачен, изменен и переведен в несколько иную, более выгодную для Европы и Украины плоскость.

Но это просто очередной этап. Не исключено, что завтра начнется какой-то новый, и Путин попытается вернуться к каким-то своим манипуляциям, опять позовет в Москву Уиткоффа, и так далее. Все это может начаться по второму кругу. Мы видим, что Украина, совместно с европейцами, попытается все это закрепить не только на уровне каких-либо разговоров и обещаний, но и на уровне, например, тех же самых контактов, которые бы в будущем послужили основанием для более какого-то предметного разговора.

— Издание Financinal Times опубликовало документ, в котором содержатся предложения Украины для Трампа. Они вразрез идут с тем, что предлагает Путин. Киев отказывается от территориальных уступок, требует компенсации от России. Дойдет ли до встречи Зеленского с Путиным, если позиции сторон никак не сходятся?

— Этот вопрос сейчас активно обсуждается в СМИ. Путин якобы дал принципиальное согласие. Я, честно говоря, в это тоже не сильно верю, но я и в возможность того, что произошло на Аляске, не очень-то верил.

На данный момент не очень заметно, чтобы Россия на самом деле была на это согласна. Если, наверное, и будет согласна, то это будет, как мне кажется, индикатором того, что, мягко говоря, все их бравурные заявления о том, как у них все прекрасно и как они готовы воевать еще 100 лет, не вполне соответствует действительности.

— Как могут развиваться события в ближайшее время?

— Все зависит от того, будет ли эта встреча президентов. Что предложат в качестве этих самых гарантий безопасности? Как на это реагирует Россия? Пока что это противоречило всему тому, что россияне заявляли ранее. Мы, украинцы, находимся пока все еще в точке бифуркации. Мы из нее еще не вышли.

События могут развиваться в совершенно разных направлениях, но мне лично кажется, что, наверное, все-таки какой-то формат прекращения войны не так и далек.

