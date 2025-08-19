«700 человек на место без знания японского» 19.08.2025, 14:32

1,362

Белорус нашел работу в Токио, где на собеседования ходят в костюме.

Андрей — .Net-разработчик в Японии. Переехал в 2023 году, потому что «в аутсорсе стало скучно». Тогда он учился на языковых курсах и не работал. Андрей нашел работу в новой стране и перебрался из Нагоя в Токио, его рассказ опубликовал Dev.by.

«Конкурс на вакансии с английским очень высокий: в тот же Wolt 700 человек на одно место»

— За два года жизни эта страна очень полюбилась, а из вариантов легально остаться — работа или брак. Вот я и начал искать, что есть по первому варианту. Будь фрилансерская виза хотя бы немного адекватной, остановился бы, скорее всего, на ней.

Работу я искал около года, параллельно с обучением в языковой школе.

Сложности с поиском в первую очередь были связаны с языком — английский тут практически никому не нужен. Впрочем, это самое исключение мне и помогло устроиться в крупную международную компании, где больше 2/3 отдела разработки — иностранцы.

Собеседований в процессе поиска было немного — штуки 3−4, из которых одно на японском, а остальные на английском. Но конкурс на такие вакансии здесь очень высокий: в тот же Wolt 700 человек на одно место подавалось.

Собес в мою текущую компанию был довольно «лайтовым»: вопреки ожиданиям по теории не гоняли, больше интересовались моим опытом, разбирали разные ситуации.

Сначала отказали, так как решили взять человека, который не делал перерыв в карьере — у меня он был из-за учебы: «Мы будем иметь вас в виду как следующего потенциального кандидата». «Стандартная отмашка», подумал и решил забить. Но пару недель спустя они вернулись — решили взять еще одного человека.

Работу я искал в основном через LinkedIn. Пусть он и не сильно популярен в Японии, но там можно найти англоязычные вакансии, в отличие от местных сайтов, где по дефолту ожидается, что человек владеет японским не ниже бизнес-уровня — читай, С1+.

В итоге написала рекрутер. На тот момент сразу несколько агентств искали человека на эту позицию.

На собеседовании присутствовали три человека: архитектор, продакт оунер (Product Owner, PO — специалист, который отвечает за создание и развитие продукта. — Прим.ред.) и тимлид, задавали вопросы каждый из своей области. PO по большей части интересовали поведенческие вопросы, остальные больше по хардам спрашивали — но без бесполезных вопросов, как это принято в СНГ.

Все события — первый контакт, собеседования и отказ, который позже превратился в оффер, — уместились в неделю-полторы.

«CV по схеме, менять ничего не стоит — могут посчитать проблемным человеком, который не следует правилам»

Не уверен, что мой опыт стоит принимать за правило в этой стране. Одна из причин, почему поиски работы так затянулись: я .Net разработчик, здесь мой стек совсем не популярен. На рынке в основном преобладает либо что-то «древнее» (хорошо, если хотя бы на Java), либо наоборот модное-молодежное. Тут почти нет «золотой середины».

Процесс найма в Японии не сильно отличается от привычного:

скрининг резюме;

первичный разговор с эйчаром;

на этом же этапе пару раз давали тестовое, но не всегда;

технический собес/лайфкодинг;

может быть собес с CTO/CEO.

В плане собеседования с CTO/CEO все зависит от компании, так как гиганты не особо могут себе позволить такое. И если честно, я до него не доходил ни разу, так как обычно меня заворачивали либо из-за уровня языка, либо потому что «у нас немного другой стек, готовы ли перейти на него?»

Но вот что я заметил: на технических собесах по теории обычно не гоняют, типа: «Расскажи, во что разворачивается стейт-машина Async/Await» и не спрашивают о том, что не имеет практической пользы. Меня больше гоняли по тому, какой опыт есть в целом, как я поступал в той или иной ситуации и тому подобное. Это ближе даже к тестированию софт-скилов, так как харды прописаны в резюме уже.

Одно большое отличие от западного процесса найма — здесь есть два документа обычно:

краткое CV, стандартного общепринятого формата

и чуть более подробное резюме.

В CV — основная информация: фото, ФИО, адрес, где учился и работал, список навыков, небольшое «о себе». Этот документ заполняется четко по схеме, менять ничего не стоит, так как тебя могут посчитать проблемным человеком, который не следует правилам. Второе резюме — просто список проектов и того, чем ты занимался, не сильно кратко, но и не сильно подробно: основные моменты/достижения.

На собеседование принято надевать костюм. Есть градация по цвету и прочему — но я не парился. Хотя может поэтому и искал работу столько времени — просто не нравился цвет моего костюма.

Японским компаниям было все равно, какой у меня английский, — но знания японского требовали на уровне N2 и выше (примерно между B2 и С1). Наличие сертификата, конечно, было важно, но это не решающий фактор, главное — насколько хорошо ты говоришь.

Для вакансий, требующих владения английским, решения принимались так: смог пройти собеседование — значит, владеешь. Ну и в принципе тут принято считать, если ты иностранец — по дефолту знаешь английский.

Когда я пытался попасть в Toyota, они требовали оба языка: N3 + C1 или N2 + B2. Ну то есть один прям хорошего уровня, второй — можно чуть хуже, но не элементарный). Это довольно высокие требования.

Для справки, примерно вот так можно конвертировать уровень оценки японского:

N5 — A1;

N4 — A2-B1;

N3 — B1-B2;

N2 — B2-C1;

N1 — C2.

И да, если хочешь остаться в Японии, то японский стоит прокачивать. Найти вакансию, где он не требуется, — сродни чуду! И конкурс нереальный — по несколько сотен человек на каждое такое место.

«Нас чуть ли не насильно заставляют заканчивать вовремя. Рабочий день строго с 9.00 до 17.30»

Если честно, у меня нет полного ощущения, что я работаю на компанию в Японии. Большинство ребят на проекте — иностранцы, а в моей команде так вообще все шесть человек. Я думал, что местные устои хоть немного скажутся на работе, но нет, все вполне себе привычно:

нет «босса», которого надо почитать (банальное уважение окружающих людей друг к другу никто не отменял, разумеется).

нет переработок. Даже больше, нас чуть ли не насильно заставляют заканчивать вовремя. Если нужно поработать дольше, надо просить разрешения с объяснением причин. Так что рабочий день строго с 9:00 до 17:30 с перерывом на обед в один час (тоже заставляют его «отгулять»).

Кажется, тут нужно небольшое пояснение: при желании ты можешь задержаться в офисе — ну, просто так. А вот об овертайме надо прямо просить: например, «критикал баг (критическая ошибка. — Прим. ред.), срочно релиз выкатывать надо!» или прод-инцидент (внештатное событие на производстве. — Прим. ред.) какой. Так что да, «захотелось поработать подольше» — не очень убедительная причина для переработок.

Из-за того, что моя компания — международная, и преобладающее большинство в ней общается на английском, — менталитет у моих коллег более «западный». Ну, и приколы тоже.

Например, я слышал, что у нас пытались ввести «инклюзивность», но вроде не зашло. А так — все те же бесконечные процессы ради процессов, проблема любой крупной компании.

Не уверен, что у нас есть какие-то грейды типа Senior. Я числюсь как Application Engineer.

Разговоры у кулера — такого здесь не видел, так как рабочее время — для работы. В обед — пожалуйста, но не в офисе, где люди работают, потому что график ланча каждый подстраивает под себя с 11.00 до 14.00. Ну и это при том, что в моем «аквариуме» человек 700 сидит: весь этаж — огромный опенспейс без каких-либо перегородок между столами. B не так уж и шумно.

У меня лично гибридный график работы — два дня в офисе, три на удаленке. Это не мое пожелание, а вынужденная мера, так как я не постоянный, а контрактный сотрудник, нанятый через агентство.

«Цены на развлечения-рестораны в Токио выше в 1,5−2 раза»

Живу сейчас в Токио. Снял жилье недалеко от офиса, в районе 20−25 минут пешком, так как японский общественный транспорт в часы пик — been there done that (плавали, знаем. — Прим. ред.). Переезжать пришлось в ускоренном темпе, решил работать с уже знакомыми риелторами, и все равно нервы они мне потрепали, поскольку аренда жилья здесь — очень страшный квест.

Вместе с коммуналкой плачу за квартиру 125 тысяч йен (это примерно 850 долларов летом, зимой я еще не жил здесь).

Это довольно дорого за однушку в 30 метров на окраине Токио, но мой выбор в пешей доступности к офису был сильно ограничен. Ну и до Шибуя (один из крупнейших пересадочных и развлекательных пунктов) отсюда около 7 станций — что тоже влияет на стоимость.

Пожив два года в Нагоя, могу сказать, что Токио довольно дорогой город. Цены на развлечения-рестораны здесь выше в 1,5−2 раза, чего я не ожидал, хотя это и очевидно вроде.

В целом, если не учитывать аренду, то при должном желании можно уложиться в 120−150 тысяч йен в месяц (приблизительно 816−1020 долларов) — а может, и меньше. Но я не фанат готовки дома, особенно с учетом, что мое кухонное рабочее пространство — это 40 см между раковиной и маленькой электроплитой.

В офисе у нас подают бесплатный ланч. Так что есть возможность неплохо сэкономить и на питании. Кстати, все очень вкусно. Да еще и выбор огромный: в районе восьми позиций ежедневно на любой вкус, начиная с классических японских блюд, типа рамена, собы, донбури, и включая разные «ограниченные» предложения, типа нехаляльных, индийских, веганских. Есть еще завтрак и ужин, но их время — в 7.00−8.00 утра и в 19.00−20.00 вечера, за рамками моего рабочего дня. Специально ради этого тащиться в офис тупо лень.

«Школа должна сообщать в миграционную службу о том, что студент не ходит на занятия»

При переезде в Токио не обошлось без стресса. Я подавался на рабочую визу еще в Нагоя и очень надеялся, что через месяц получу ее уже в столице, так как процесс выдачи занимает один-три месяца, в среднем около двух.

Но четыре недели спустя виза не была готова — это заняло около шести недель, потому что на этот период выпала «золотая неделя» в начале мая — целая неделя выходных. Я все еще был на студенческой визе, и раз технически я был студентом — значит, был обязан посещать школу в Нагоя. А школа, в свою очередь, должна была сообщить в миграционную службу о том, что некий студент не ходит на занятия в течение двух недель. Но «пронесло».

Кстати, за два года в Японии меня ни разу не останавливали для проверки документов.

Да и в целом полицейские на улицах — довольно редкое явление, они обычно не патрулируют окрестности. Тут в каждом районе есть «кобан» — что-то вроде опорного пункта, в случае вызова они могут быстро попасть в нужное место.

На улицах здесь безопасно: и по ночам гулял несколько раз в другом конце города, и пьяным возвращался — вообще никаких проблем, конфликтов. В барах никогда не встречал нарывающихся на драку неадекватов. Да и в целом тут даже дети с самого начала ходят одни в школу — без вот этой ерунды, когда родители лет до 10 водят их через «опасный район» или «проспект». И ни разу не слышал, что в какой-то район Токио лучше не соваться.

Да, в Японии периодически воруют зонтики/велосипеды — но их вроде даже довольно быстро находит полиция.

«За месяц договаривался с друзьями посидеть в баре: все выходные расписаны наперед»

В свободное время у меня компьютерные игры и походы по барам-изакаям. В первый же вечер после переезда нашел маленькую уютную изакая с приветливым владельцем, выбираюсь туда пообщаться.

Путешествия — тоже хорошо, но нужно подгадывать момент, чтобы и выходные были, и погода не подвела (ну то есть в марте-апреле и октябре-ноябре). Но тут еще проблема в том, что работая 5/2 и имея те же выходные, что и большинство японцев, — ты не один такой желающий путешествовать. И тут уже приходится думать: хочу ли я куда-то ехать или ну его, пойду лучше в бар.

В свободное время еще можно встречаться с друзьями-японцами, но это тоже сложная задача. Недавно аж за месяц договаривался с приятелями пойти посидеть в баре: все выходные у людей расписаны наперед. Мне с моей спонтанностью этого пока что не понять, но что поделать.

