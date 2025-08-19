Жители Гродно увидели падающий метеорит? 19.08.2025, 14:44

Журналисты разобрались, что на самом деле произошло.

Житель Гродно одним из летних вечеров увидел красивое явление. 14 августа он ехал по объездной дороге в районе Заболоти и заметил на небе яркую вспышку. В локальных СМИ написали, что мужчина увидел метеор. Onliner попытался разобраться, что произошло.

«Вдруг на небе появился яркий объект, который очень быстро снижался. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать», — рассказал читатель интернет-портала Newgrodno.

Что это могло быть? С вопросом журналисты отправились к популяризатору астрономии Виктору Малыщицу:

— Зафіксавалі пралёт яркага баліда. Балід — гэта вельмі яркі метэор, а метэор — гэта светлавая з'ява, якая назіраецца пры згаранні касмічных «прышэльцаў» у зямной атмасферы. Слова «метэарыт» тут невядома ці можна ўжываць, бо метэарыт — гэта цела, якое да канца не згарэла і ўпала на Зямлю. Тут цяжка меркаваць, ці засталося што ад гэтага баліда, але падчас апошняй успышкі магло ўтварыцца некалькі фрагментаў, частка з якіх і дабралася да зямной паверхні. Хаця, напрыклад, балід, пасля якога знайшлі знакаміты метэарыт «Смалявічы», быў нашмат ярчэйшым.

Заведующий Минским планетарием Александр Микулич рассказал, что этот болид зафиксировали три камеры Белорусской метеорной сети. Метеор пролетел над территорией Украины. По размерам космическое тело небольшое — меньше метеорита «Смолевичи», упавшего в Беларуси в конце декабря.

