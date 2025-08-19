«По этой причине я и завязал с сельским хозяйством»
Белорусы высказались о премиях для комбайнеров.
Белорусских комбайнеров обманули. В Гомельской области лукашисты вручили «тысячникам» сертификаты всего на 50 рублей ($15).
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
«В жару пахать — и 50 рублей, а что купишь за них?»
«Комбайнерам подарки, а про трактористов все забывают. Они вспахали, полностью подготовили поле, посеяли, целое лето кормили удобрениями, а в итоге комбайнеры готовое убрали».
«Наверноеб у них высчитали за бесплатные обеды, что в поле привозили».
«Хочу сказать, что у нас с/хозяйства убыточные. Старые комбайны собирают, варят. Рабочие сбивают руки для того, чтобы собрать урожай, работая от рассвета до заката. И некоторые упрекают их в зарплате? Хвала этим работягам!»
«Работать нужно за идею до самой смерти, а не за гроши».
«В следующем году и комбайнеров не будет. Врачей разогнали, айтишников разогнали. Ментов зато куча в стране, вот пусть жнут и пашут».
«Главное — внимание, а не деньги».
«Вот по этой причине я и завязал с сельским хозяйством».
