«По этой причине я и завязал с сельским хозяйством»

  • 19.08.2025, 15:09
  • 2,052
«По этой причине я и завязал с сельским хозяйством»

Белорусы высказались о премиях для комбайнеров.

Белорусских комбайнеров обманули. В Гомельской области лукашисты вручили «тысячникам» сертификаты всего на 50 рублей ($15).

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«В жару пахать — и 50 рублей, а что купишь за них?»

«Комбайнерам подарки, а про трактористов все забывают. Они вспахали, полностью подготовили поле, посеяли, целое лето кормили удобрениями, а в итоге комбайнеры готовое убрали».

«Наверноеб у них высчитали за бесплатные обеды, что в поле привозили».

«Хочу сказать, что у нас с/хозяйства убыточные. Старые комбайны собирают, варят. Рабочие сбивают руки для того, чтобы собрать урожай, работая от рассвета до заката. И некоторые упрекают их в зарплате? Хвала этим работягам!»

«Работать нужно за идею до самой смерти, а не за гроши».

«В следующем году и комбайнеров не будет. Врачей разогнали, айтишников разогнали. Ментов зато куча в стране, вот пусть жнут и пашут».

«Главное — внимание, а не деньги».

«Вот по этой причине я и завязал с сельским хозяйством».

@charter97.org Лукашенко в этом году сэкономил на комбайнёрах #лукашенко #беларусь #премия #комбайнёры #гомель #тысячники #премия #50рублей ♬ оригинальный звук - Хартия97

