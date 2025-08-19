В Донецке начались драки за воду 4 19.08.2025, 15:29

Люди скандалят и падают в обмороки.

В оккупированном Донецке и области продолжает быстро ухудшаться ситуация из-за дефицита воды. В городе начинаются стихийные драки, люди падают в обмороки, пока стоят на жаре по много часов, чтобы набрать хотя бы одну баклажку. У самых слабых не хватает сил, и им не достается ничего, пишет «Диалог.UA».

В социальных сетях появляются новые видео, показывающая катастрофический уровень развала коммунального хозяйства. В Сети появилось видео, как жители ругаются между собой, обвиняя друг друга в установке насосов в подвалах, чтобы выкачать воду себе. Вместо того чтобы задавать вопросы оккупационной администрации, дончане срывают злобу на таких же, как они.

Очевидцы сообщают о новой проблеме: хулиганы скручивают краны на больших пластиковых бочках, после чего воду туда нельзя даже налить: она вся вытекает. Вредительство приобретает массовые формы. На опубликованных кадрах огромные очереди за водой. Такого в Донецке при Украине не было никогда.

Крах городской жизни

Россия не вытягивает управление Донецком. Ни инфраструктура, ни социальные службы, ни элементарные условия жизни не восстановлены. Власть де-факто самоустранилась, а ответственность переложена на самих жителей. Отсутствие воды стало не просто бытовой проблемой, а катализатором глубокой социальной деградации.

Город, когда-то бывший одним из самых развитых в Украине, с мощной промышленностью и достойным уровнем жизни, теперь рушится морально и физически.

Уроженец Донецка, украинский блогер Денис Казанский подчеркивает, что наступает полное оскотинивание общества при безразличии тех, кто все это устроил.

При этом выйти на протест против оккупационной российской администрации люди боятся, срываясь друг на друга.

