«Беларусбанк» призвал запасаться наличными
- 19.08.2025, 15:25
Банкоматы и карты не будут работать.
В пресс-службе крупнейшего государственного банка страны – «Беларусбанка» – сообщили о проведении очередных технологических работ, из-за которых временно будут недоступны банкоматы и другие «каналы дистанционного обслуживания». В связи с этим клиентов финучреждения попросили заранее позаботиться о снятии наличных.
Так, с 23:00 23 августа до 07:00 24 августа в подразделениях банка, системе ЕРИП и «каналах дистанционного обслуживания» «Беларусбанка» будут недоступны следующие операции:
погашение кредитов,
оформление платежных карт,
операции по вкладным и текущим счетам физлиц.
Также в период с 01:00 до 02:00 воскресенья, 24 августа, в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами, сообщили в организации.