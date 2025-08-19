«Беларусбанк» призвал запасаться наличными 19.08.2025, 15:25

Банкоматы и карты не будут работать.

В пресс-службе крупнейшего государственного банка страны – «Беларусбанка» – сообщили о проведении очередных технологических работ, из-за которых временно будут недоступны банкоматы и другие «каналы дистанционного обслуживания». В связи с этим клиентов финучреждения попросили заранее позаботиться о снятии наличных.

Так, с 23:00 23 августа до 07:00 24 августа в подразделениях банка, системе ЕРИП и «каналах дистанционного обслуживания» «Беларусбанка» будут недоступны следующие операции:

погашение кредитов,

оформление платежных карт,

операции по вкладным и текущим счетам физлиц.

Также в период с 01:00 до 02:00 воскресенья, 24 августа, в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами, сообщили в организации.

