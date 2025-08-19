Лукашисты готовятся ограничить сервисы Google? 1 19.08.2025, 15:39

1,158

«Белтелеком» запустил «Облачный офис» для клиентов.

«Белтелеком» предложил новую услугу для корпоративных клиентов. Речь идёт об “Облачном офисе”. Его рекламируют как набор офисных инструментов, хранилище данных и удобные средства коммуникации в одном виртуальном пространстве, пишет «Еврорадио».

Клиенты получают 100 ГБ пространства на облачном диске, возможность совместного редактирования документов Word, WPS, Excel и PowerPoint. Среди других предложений — мессенджер с поддержкой аудио-, видеосвязи и чата, календарь, отдельный почтовый билет.

Фактически это конкурент аналогичных сервисов от Google и Microsoft. Но с одной особенностью — за все ваши корпоративные документы будет отвечать государственное предприятие.

