закрыть
19 августа 2025, вторник, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты готовятся ограничить сервисы Google?

1
  • 19.08.2025, 15:39
  • 1,158
Лукашисты готовятся ограничить сервисы Google?

«Белтелеком» запустил «Облачный офис» для клиентов.

«Белтелеком» предложил новую услугу для корпоративных клиентов. Речь идёт об “Облачном офисе”. Его рекламируют как набор офисных инструментов, хранилище данных и удобные средства коммуникации в одном виртуальном пространстве, пишет «Еврорадио».

Клиенты получают 100 ГБ пространства на облачном диске, возможность совместного редактирования документов Word, WPS, Excel и PowerPoint. Среди других предложений — мессенджер с поддержкой аудио-, видеосвязи и чата, календарь, отдельный почтовый билет.

Фактически это конкурент аналогичных сервисов от Google и Microsoft. Но с одной особенностью — за все ваши корпоративные документы будет отвечать государственное предприятие.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко