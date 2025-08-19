Трамп заявил, что Украина «получит много земли»
19.08.2025
Киев вернет свои территории в результате сделки с РФ.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление об Украине, отметив, что страна «получит много земли».
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление Трампа.
Ранее Трамп предполагал, что мирное соглашение между РФ и Украиной может потребовать «определенного обмена территориями».
В то же время он говорил, что Украина вернет часть своих территорий.
СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на замораживание линий фронта в Херсонской и Запорожской областях.
Вопрос территорий
Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине по пяти регионам. Однако конкретики в его словах не было, и на вопрос журналистов он растерялся.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в Брюсселе подчеркнул, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только во время трехсторонней встречи лидеров. Сейчас Москва не демонстрирует признаков готовности к такому формату.