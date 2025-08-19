TWZ: Украина готова бить «Фламинго» по Москве и Санкт-Петербургу

TWZ: Украина готова бить «Фламинго» по Москве и Санкт-Петербургу3
- 19.08.2025, 15:59
ПВО РФ столкнется с новым вызовом.
В Украине представлен новый крылатый ракетный комплекс «Фламинго», заявленный радиус действия которого составляет до 3 000 км. По данным СМИ, ракета уже применялась для ударов по территории России. Такое вооружение способно поражать цели далеко за пределами досягаемости других систем, имеющихся у Киева, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).
Первое сообщение о «Фламинго» появилось на странице фотокорреспондента Associated Press Эфрема Лукашки в Facebook. Позднее украинское издание «Украинская правда» опубликовало видео запуска ракеты с прицепных установок.
Сообщается, что масса боевой части достигает 1150 кг, что делает ее одной из самых мощных в украинском арсенале. Подробности о системе наведения и других характеристиках пока не раскрываются. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, официальная информация будет опубликована «в нужный момент».
Эксперты отмечают сходство «Фламинго» с крылатой ракетой FP-5, разработанной компанией Milanion в ОАЭ. Указываются аналогичные параметры — дальность до 3 000 км, скорость около 900 км/ч и запуск с мобильных установок.
Если заявленные характеристики подтвердятся, новая ракета позволит Киеву держать под прицелом объекты в центральной и даже восточной части России, включая Москву и Санкт-Петербург. Массовое производство таких систем может стать серьезным вызовом для российской ПВО, уже испытывающей трудности с отражением атак беспилотников.
Появление «Фламинго» демонстрирует способность Украины развивать собственные ударные средства большой дальности. Однако остается открытым вопрос, сможет ли промышленность обеспечить серийный выпуск ракеты в достаточных масштабах.