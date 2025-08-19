закрыть
Метро Минска переходит на зимний режим работы

  • 19.08.2025, 16:10
Как изменится расписание?

Минский метрополитен готовится в конце августа перейти на зимний режим работы, сообщили на сайте подземки.

Согласно новому расписанию, в утренние часы пик (с 07:00 до 09:00) поезда на первой и второй линиях будут ходить с интервалом в две минуты. В вечернее наиболее загруженное время (с 17:00 до 19:00, в пятницу – с 16:00 до 18:30) перерыв между составами будет две с половиной минуты.

Летом ждать приходиться на полминуты дольше.

На зеленой ветке в эти временные отрезки интервал между поездами составит пять минут.

Расписание движения метро до 06:00 и после 23:00 можно найти на станциях – возле касс и на торцах платформ.

Открыта подземка для приема пассажиров с 05:30 до 00:40.

Вестибюль №1 станции «Купаловская» (вход со стороны улицы К. Маркса) доступен с 07:00 до 21:00.

