«Если бы меня взяли раньше — я бы пошел и в 15» 19.08.2025, 16:30

Андрей Турцевич

Беседа с самым молодым воином полка Калиновского.

Андрею Турцевичу 18 лет. Говорит, что к полку Калиновского он присоединился сразу на свой день рождения — восемь месяцев назад. Но сейчас он приехал в Польшу, чтобы продолжить обучение в университете. «Радыё Рацыя» пообщалось с молодым человеком о его решении присоединиться к армии, белорусском паспорте и отношениях с девушкой, которые изменили отношение к войне.

— Почему, имея 18 лет, вы решили пойти в полк Калиновского? Я отмечу, Андрей — гражданин Беларуси, но почти всю свою сознательную жизнь прожил в Украине

— Да, я живу в Украине с 2008 года, владею украинским языком, а вот белорусский, к сожалению, пока не выучил. История, почему я так решил, довольно банальна: я учился в Польше, в Варшаве, закончил первый курс и понял, что не могу просто сидеть, ничего не делать, наблюдать, как моим друзьям сейчас очень тяжело. Поэтому я взял академический отпуск, вернулся в Украину, прошел подготовку и подал заявку.

— А почему именно полк Калиновского?

— Во-первых, у меня возникли сложности с документами, так как я — гражданин Беларуси. Во-вторых, там уже был мой отец, и я плюс-минус знал, как там все работает, поэтому тоже выбрал полк Калиновского.

— Как родители отнеслись к такому решению?

— На самом деле очень спокойно, потому что у нас в семье все достаточно боевые. Мама даже шутит, что если бы не младшая дочь (ей сейчас шесть лет), она бы тоже пошла, хотя бы в медицинскую службу. Они меня поддержали. Попросили только, чтобы я не шел в пехоту. Сейчас особенно тяжело быть в пехоте: они почти не стреляют, больше сидят и прячутся, потому что идет война дронов, и если тебя увидят — будут стараться уничтожить.

— Но для того, чтобы пойти, нужна была подготовка?

— Специально к войне я не готовился, но физическая подготовка у меня была. Это семейная традиция: мама — мастер спорта по плаванию, отец занимался биатлоном. Я же — пятиборьем: плавание, бег, стрельба, фехтование и конный спорт.

Я представлял Украину на международных соревнованиях: второй на юниорском чемпионате мира и третий на чемпионате Европы.

— Физическую подготовку вы имели, остальному научили уже в полку?

— Да, у нас была отличная подготовка: нас готовили два месяца. Меня даже называли «суперрекрутом», потому что физическая форма была очень хорошая. Я всегда любил милитарные вещи, стрельбу, поэтому и мотивация была сильная. Мысли о войне появились в самом начале, 24 февраля 2022 года мне было 15 лет. Я уже тогда мечтал помогать, просил отца - пойдем, возьмем автомат, который раздавали в Терробороне. Если бы меня взяли в армию младше — я бы и тогда пошел.

Мысли не изменились с тех пор. Когда я поступал в Польшу, я на 90—95% был уверен, что закончу первый курс, возьму академический отпуск и вернусь в Украину.

— Мотивация была очень сильной. Но уже когда попал на место, появились новые чувства, наверное, каждого посещает страх, не так ли?

— Да, страх был. На моем первом выезде страх был очень сильный. Но меня наша команда поддерживала, успокаивали, говорили, что все будет хорошо.

После того первого выезда произошла история: нам приказали поменять позицию, и наш командир с еще одним парнем поехали забирать оборудование, перевозить его на новое место, и именно в тот момент по ним ударил дрон. Они звали меня ехать вместе, но так получилось, что моя лень тогда меня спасла — я не поехал.

После этого, естественно, тоже было страшно, но к таким вещам довольно быстро привыкаешь. Понимаешь, зачем ты здесь, принимаешь это все, и со временем большой страх отходит. Да, легкое волнение, адреналин — есть, но быстро привыкаешь и уже не страшно настолько.

— А как относились к тебе внутри полка, как к самому молодому?

— Если честно, никак особенно не относились. У нас в полку все разговаривают исключительно по позывным, почти никто ничего не знает о жизни других за пределами команды, кроме близких друзей. Вся коммуникация — по делу, о военной работе, о дронах. Мало кто знал о моей истории: я был обычным, тихим парнем, просто слушал, делал свою работу, особо ничего не говорил.

— Чем ты конкретно в последнее время занимался?

— Да, я был пилотом дронов-камикадзе, но в нашей команде мы работали по очереди: кто-то оператор реле, кто-то пилотирует, кто-то штурман, кто-то готовит сами дроны. Я очень быстро всему научился, благодаря одному парню в команде, его позывной «Рык». Он быстро и качественно все мне объяснил, помог — поэтому я уже на третий день сделал свой первый вылет и на ретрансляторе, и на дроне-камикадзе. Так что, если честно, не так сложно, если есть кому помочь, но все же нужно внимательно и старательно запоминать алгоритм, как все работает.

— А как сложно было привыкнуть к военному быту, к жизни на войне?

— Сейчас это, как я уже говорил, прежде всего война дронов, и самое опасное — это заезд и выезд с позиции, потому что никогда не знаешь, где и когда появится российский дрон.

Но если уже находишься на месте — все как всегда, все как в деревне: моешься из бутылок, туалет — на природе, спишь на полу. Ничего сверхъестественного, простая жизнь на войне.

