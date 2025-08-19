«Коалиция решительных» анонсировала обсуждение с США гарантий безопасности для Украины 19.08.2025, 17:04

Цель – обеспечить справедливый и длительный мир для Украины.

Лидеры государств «коалиции решительных» на встрече во вторник договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно «надежных гарантий безопасности» для Украины, сообщили в британском правительстве.

Британский премьер-министр Кир Стармер во время виртуальной встречи «коалиции решительных» заявил, что все ее участники «имеют общую цель – обеспечить справедливый и длительный мир для Украины».

«В ближайшие дни группы планирования «коалиции решительных» встретятся с американскими коллегами, чтобы продолжить подготовку конкретных планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию миротворческих сил в случае прекращения боевых действий», – сообщили на Даунинг-стрит.

Среди других тем обсуждения на встрече «коалиции решительных» было усиление санкционного давления на Россию, пока она «не продемонстрирует готовность принять серьезные меры для прекращения незаконного вторжения» в Украину.

Видеоконференция «коалиции решительных» стала продолжением вчерашней встречи в Вашингтоне и продолжением консультаций по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

