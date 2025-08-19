Как подготовить детей к эпохе ИИ: советы для родителей 19.08.2025, 17:06

Ключ в любознательности и умении учиться.

Искусственный интеллект стремительно меняет наше настоящее, и все чаще родители задаются вопросом: как подготовить детей к жизни в цифровую эпоху? Эксперты уверяют — для этого не нужны дорогостоящие гаджеты и курсы программирования. Достаточно простых практик в семье, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Главный акцент стоит сделать на развитии любознательности и умения учиться. Когда ребенок сам выбирает, что исследовать, он осваивает материал глубже, чем по учебнику. Полезно ежедневно учить ребенка размышлять о собственном мышлении, планировать шаги, оценивать результат и усилия.

Важным инструментом становится так называемое «сопровождение»: родители поддерживают, когда ребенок теряется, но отступают, когда он справляется сам. Так ребенок сохраняет чувство самостоятельности.

Особую роль играют проекты в реальной жизни — строительство шалаша, выпечка, творческие занятия. Это тренирует планирование, умение адаптироваться и доводить дело до конца.

Не менее важно научить детей правильно пользоваться технологиями. Вместо мгновенного поиска ответов в интернете взрослые могут предложить сначала подумать, понаблюдать и лишь потом уточнить информацию онлайн. При этом стоит обсуждать вопросы конфиденциальности и безопасности в сети.

Эксперты подчеркивают, что конкурентное преимущество человека перед ИИ — в навыках, которые алгоритмы не могут воспроизвести: эмпатии, этике, сотрудничестве и осознанности. Разговоры о морали, обсуждение эмоций и умение извлекать уроки из ошибок формируют гибкость и устойчивость.

В итоге будущее требует не детей-программистов, а личностей, способных критически мыслить, сохранять человечность и строить отношения.

