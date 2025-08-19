закрыть
Силовики отобрали у Нины Багинской именные часы

  • 19.08.2025, 16:55
Силовики отобрали у Нины Багинской именные часы
Нина Багинская

Такаже у нее срезали надпись с куртки с требованием свободы политзаключенных.

78-летняя Нина Багинская подала заявление в милицию Первомайского района Минска о том, что в здании РУВД у нее тайно забрали часы, сообщают источники телеканала «Белсат».

Фото Любови Лунёвой

Инцидент произошел вчера, 18 августа. В РУВД было много людей, которые отбыли наказание или находятся на так называемой «химии» по политическим делам и пришли, чтобы отметиться в журнале надзора, рассказал источник «Белсата».

По словам собеседника, Нину Багинскую доставили в управление сотрудники милиции на машине и отвели на третий этаж. Через некоторое время активистка сначала вышла из милиции, а потом туда вернулась и сообщила, что из кармана куртки исчезли её часы.

Ей удалось пройти в тот кабинет, где с ней беседовал человек в гражданском. Он сказал женщине, что часы не вернет, так как их отправят на экспертизу. Выдать Багинской какой-либо документ или хотя бы расписку о том, что он забрал часы, отказался.

Фото Любови Лунёвой

Известно, что человек в гражданском представился Дмитрием Кульнисом. Удостоверение личности не показал. Кроме того, он приказал сотрудникам срезать с куртки Багинской надпись с требованием освобождения политзаключенных.

