Силовики отобрали у Нины Багинской именные часы
- 19.08.2025, 16:55
Такаже у нее срезали надпись с куртки с требованием свободы политзаключенных.
78-летняя Нина Багинская подала заявление в милицию Первомайского района Минска о том, что в здании РУВД у нее тайно забрали часы, сообщают источники телеканала «Белсат».
Инцидент произошел вчера, 18 августа. В РУВД было много людей, которые отбыли наказание или находятся на так называемой «химии» по политическим делам и пришли, чтобы отметиться в журнале надзора, рассказал источник «Белсата».
По словам собеседника, Нину Багинскую доставили в управление сотрудники милиции на машине и отвели на третий этаж. Через некоторое время активистка сначала вышла из милиции, а потом туда вернулась и сообщила, что из кармана куртки исчезли её часы.
Ей удалось пройти в тот кабинет, где с ней беседовал человек в гражданском. Он сказал женщине, что часы не вернет, так как их отправят на экспертизу. Выдать Багинской какой-либо документ или хотя бы расписку о том, что он забрал часы, отказался.
Известно, что человек в гражданском представился Дмитрием Кульнисом. Удостоверение личности не показал. Кроме того, он приказал сотрудникам срезать с куртки Багинской надпись с требованием освобождения политзаключенных.