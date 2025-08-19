Победы на Аляске хватило только на три дня

Победы на Аляске хватило только на три дня1
- Telegram-канал «Письма к дочери»
- 19.08.2025, 17:33
- 2,764
Хотя ее праздновали всем телевизорам.
— Ну что, получается великой дипломатической победы Путина над Трампом на Аляске хватило на три дня. То есть, до встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне. Примерно на столько, сколько брали Киев в 2022 году. И примерно с таким же практическим результатам. А ведь как побеждал. Буквально во всех телевизорах.
И дело не том, что кто последний встретился с Трампом, тот и победил. А в том, что за украинские территории надо спрашивать не у Трампа на Аляске, а у ВСУ на поле боя. Трамп, может, и не против отдать Путину украинские территории. На Аляске. Ну а ты пойди и возьми. В Украине.
А жаловаться доброму Трампу на злое ВСУ, которое не хочет отдавать своих территорий, бесполезно. Все что Трамп мог, он сделал еще в феврале, когда перестал поставлять Украине оружие и начал продавать это оружие за европейские деньги. И ничего нового, чтобы повлиять на ВСУ и Зеленского Трамп сделать не может.
Поэтому победы на Аляске и хватило только на три дня. Хотя праздновали ее, конечно, всем телевизорам. И, как я себе понимаю, в некоторых телевизорах ее еще долго будут праздновать. По инерции.
Ну и потому, что телевизору надо праздновать какую-нибудь победу. И, поскольку с прорывом на украинском фронте как-то не задалось, остается радоваться дипломатическому прорыву на Аляске. Главное, не вдаваться в детали, куда конкретно прорвало.
Хотя, на самом деле сейчас надо не праздновать встречу с Трампом, а готовиться к тому, чтобы нечаянно не встретиться с Зеленским. А это надо сделать за две недели. Не Киев, конечно, за три дня, но сроки все равно поджимают.
А что ты можешь сделать за две недели, чтобы не встретиться с Зеленским? Для того, чтобы сделать вид, что не успел подготовиться две недели – это слишком много. А для того, чтобы подготовить благовидный предлог, две недели – слишком мало.
Вот можно разве что заболеть. Но заболеть – не вариант. Во-первых, потом все равно придется выздороветь. (Хотя, выздоравливать как раз не обязательно. Никто от этого особо не расстроится).
А, во-вторых, болеть внутренне величие не позволяет. С таким величием один раз заболев, потом можно уже и на самом деле не поправиться. Потому что мы ведь с тобой не единственные, кто считает, что выздоравливать Путину не обязательно.
Так что, как я себе понимаю, лучшие стратегические умы Путина сейчас займутся организацией того, как Путину не встретиться с Зеленским. Потому что встретиться с Зеленским, это же еще хуже, чем болеть. Во-первых, страшно. А во-вторых, путинское величие работает на тех, кто ему не сопротивляется.
Telegram-канал «Письма к дочери»