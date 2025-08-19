«Раз в жизни такое бывает!»
- 19.08.2025, 17:49
Рыбак из Могилева поймал два десятка большущих линей.
Солидный улов принесла очередная рыбалка для могилевчанина Виталия Шведа. Мужчина ловил в одной из стариц Сожа и вытянул пару десятков крупных линей.
На рыбалку Виталий поехал 18 августа. Как пишет издание fishingby.com, он ловил с лодки на поплавочки, заранее закормив две точки. Линь начал клевать активно. В лодке рыбака мы насчитали не менее 20 особей рыбы.
Мужчина признался, что в таком количестве на поплавочке крупную рыбу он еще не ловил. После рыбалки практически все лини были отправлены обратно в Сож. В специализированном паблике «Рыбалка в Беларуси» фото улова Виталия собрало множество комментариев. Вот некоторые из них:
«Раз в жизни такое бывает!»
«Почему он, а не я?»
«Вот это оторвался дядька на удочку!»
«Такие раздачи бывают раз в жизни. Красота!»