Рыбак из Могилева поймал два десятка большущих линей.

Солидный улов принесла очередная рыбалка для могилевчанина Виталия Шведа. Мужчина ловил в одной из стариц Сожа и вытянул пару десятков крупных линей.

На рыбалку Виталий поехал 18 августа. Как пишет издание fishingby.com, он ловил с лодки на поплавочки, заранее закормив две точки. Линь начал клевать активно. В лодке рыбака мы насчитали не менее 20 особей рыбы.

Мужчина признался, что в таком количестве на поплавочке крупную рыбу он еще не ловил. После рыбалки практически все лини были отправлены обратно в Сож. В специализированном паблике «Рыбалка в Беларуси» фото улова Виталия собрало множество комментариев. Вот некоторые из них:

«Раз в жизни такое бывает!»

«Почему он, а не я?»

«Вот это оторвался дядька на удочку!»

«Такие раздачи бывают раз в жизни. Красота!»

