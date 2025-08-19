CEPA: Пора закрыть для Лукашенко санкционную лазейку 19.08.2025, 17:58

ОАЭ помогает белорусскому режиму и Кремлю обходить ограничения.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали одним из ключевых партнеров Москвы, помогая Кремлю и режиму Лукашенко обходить западные санкции. Несмотря на заявления о посредничестве, Эмираты фактически превратились в важный экономический и политический канал для России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Торговля между странами выросла почти втрое — с $4 млрд в 2021 году до $11,5 млрд в 2024-м. В ОАЭ хлынули российские капиталы, а поток золота и алмазов позволяет скрывать их происхождение и выводить на мировые рынки. Не менее показательно: торговля между Эмиратами и Беларусью за тот же период выросла в 47 раз — до $3,9 млрд.

Абу Даби активно участвует в Международном транспортном коридоре «Север–Юг», связывающем Россию с Африкой и Индией. В Центральной Азии Эмираты инвестируют в стратегическую инфраструктуру, помогая Москве сохранять влияние и обходить санкции.

На африканском направлении интересы сторон также совпадают: Россия поставляет оружие через Беларусь, а Эмираты вооружают группировки, включая печально известные Силы быстрого реагирования (RSF) в Судане. Это вызвало критику в США, где часть конгрессменов требует блокировать сделки с ОАЭ до прекращения «содействия геноциду».

Запад, признавая тесные связи Абу Даби и Москвы, часто закрывает глаза на их масштабы. Важную роль играет гигантский инвестиционный потенциал Эмиратов: только в США они пообещали вложить $1,4 трлн. При этом в 2016–2022 годах ОАЭ потратили $154 млн на лоббирование интересов в Вашингтоне.

Однако угроза вторичных санкций со стороны администрации Трампа ставит союз под удар. Эксперты отмечают: для сдерживания амбиций Кремля необходимо перекрыть экономические сети, в том числе через давление на ОАЭ.

