В Новой Зеландии впервые в истории осудили шпиона 19.08.2025, 18:13

Перед судом предстал военнослужащий.

Впервые в истории Новой Зеландии военный суд признал солдата виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства, сообщила The Guardian.

Суд установил, что военнослужащий намеревался передать карты военных баз и фотографии подставному офицеру, выдававшему себя за агента иностранной разведки.

Судя по материалам дела, солдат стал объектом интереса властей после теракта в Крайстчерче в 2019 году, когда полиция усилила борьбу с праворадикальными группировками. В ходе наблюдения за ним власти выяснили, что он вышел на контакт с третьей стороной, заявив о своем желании дезертировать и предложив свои услуги. Именно на этот запрос и откликнулся позже подставной офицер.

На встрече с агентом обвиняемый предложил предоставить секретные данные, включая карты и фотографии военных объектов, а также заявил о возможности пронести скрытое устройство в штаб-армии.

При обыске в доме подсудимого были обнаружены не только боеприпасы, но и копия видео с трансляцией массового убийства в мечетях Крайстчерча, а также манифест стрелка. Сам солдат в своем письменном показании, зачитанном в суде, признал членство в ультраправых группах «Action Zealandia» и «Dominion Movement», хотя и отрицал их причастность к терроризму.

Суд признал его виновным, мера наказания будет объявлена в ближайшие дни.

Это дело стало вторым в истории страны по обвинению в шпионаже после того, как в 1975 году бывший госслужащий был оправдан. Теперь же солдату грозит тюремное заключение по целому ряду статей, включая попытку шпионажа, несанкционированный доступ к компьютерным системам и хранение экстремистских материалов.

