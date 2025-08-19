закрыть
19 августа 2025, вторник
Психологи дали важный совет семейным парам

  • 19.08.2025, 18:21
Психологи дали важный совет семейным парам

Почему не стоит верить словам, сказанным во время гнева.

Считается, что человек в гневе может открывать скрытые истины. Но психология гнева показывает, что слова, сказанные в ярости, далеко не всегда отражают истинные убеждения, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Недавний случай показал, как легко можно принять сказанное в гневе за истину. Во время разговора с родственником один человек задал простой вопрос о поиске работы, но получил резкий и обидный ответ. Слова были полны критики и обвинений, что вызвало шок и чувство несправедливого нападения.

Психологи отмечают, что в состоянии сильного гнева люди склонны искажать реальность, преувеличивать или забывать детали, игнорировать контекст и действовать импульсивно. Слова, произнесенные в гневе, могут казаться правдой в моменте, но не отражать истинного отношения человека. Иногда их цель — просто причинить боль.

Возможны несколько объяснений подобных ситуаций: человек действительно долгое время питал негативные чувства, но не выражал их; он увидел что-то негативное только в момент гнева; или же намеренно хотел ранить собеседника.

Опыт показывает, что важно учитывать контекст и эмоциональное состояние собеседника. Даже если сказанные слова звучат жестко, это не всегда отражение реальных убеждений. Понимание того, что человек может находиться в «режиме гнева», помогает избежать недоразумений и сохранить отношения.

Прежде чем принимать сказанное в гневе за истину, стоит остановиться и подумать, действительно ли это мнение отражает реальные чувства человека или лишь порыв эмоций.

