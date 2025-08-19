Трамп: В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с Путиным

Трамп: В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с Путиным9
- 19.08.2025, 18:18
- 3,120
Президент США допустил отказ диктатора РФ от сделки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор России Владимир Путин устал от войны с Украиной, однако допустил, что российский лидер, возможно, не собирается заключать сделку с Украиной. Об этом американский президент рассказал в интервью Fox News.
«Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого, но кто его знает», — сказал американский президент.
Итог ситуации, как считает Трамп, прояснится в ближайшие недели, после реакции Путина.
«В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с президентом Путиным... Возможно, он не хочет заключать сделку», — сказал Трамп, добавив, что в противном случае Путин может столкнуться с «тяжелой ситуацией».