Трамп: В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с Путиным

9
  • 19.08.2025, 18:18
  • 3,120
Трамп: В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с Путиным
Фото: Getty Images

Президент США допустил отказ диктатора РФ от сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор России Владимир Путин устал от войны с Украиной, однако допустил, что российский лидер, возможно, не собирается заключать сделку с Украиной. Об этом американский президент рассказал в интервью Fox News.

«Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого, но кто его знает», — сказал американский президент.

Итог ситуации, как считает Трамп, прояснится в ближайшие недели, после реакции Путина.

«В ближайшие пару недель мы узнаем, что будет с президентом Путиным... Возможно, он не хочет заключать сделку», — сказал Трамп, добавив, что в противном случае Путин может столкнуться с «тяжелой ситуацией».

