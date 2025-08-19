Почему университеты возвращают ремесла в программы обучения 19.08.2025, 18:39

В эпоху, когда элитные университеты сталкиваются с растущей критикой — обвиняются в идеологической предвзятости, культурной оторванности и институциональной высокомерности — обсуждение реформ часто ограничивается вопросами управления и приема студентов. Но обществу необходимо переосмыслить и учебный процесс, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

С быстрым внедрением ИИ и падением ценности письменных работ, студенты все чаще используют технологии вместо традиционных методов обучения. В этом контексте возникает соблазн либо бороться с технологиями, либо им уступать. Но существует и другой путь — учить студентов создавать вещи своими руками.

Преподавая японскую литературу и культуру, автор статьи наблюдал, как студенты одновременно изучали исторические тексты и объекты, и сами их создавали. Вытачивали и лакировали деревянные миски, мастерили керамические чайные чаши и использовали их для заваривания чая, сочиняли стихи и создавали сады.

Такая практика не заменяет традиционный анализ, а углубляет его. Студент, который сам создает предмет, лучше понимает исторические источники и культурные практики. Созидание становится методом познания, развивает внимательность и соединяет теорию с практикой.

Это не новая идея. В XX веке образование включало и практические навыки. Университеты, ранее объединявшие ум и руки, сегодня утратили эту синтезированную модель, что частично объясняет снижение доверия к ним.

Возвращение ремесел в университеты, включая гуманитарные дисциплины, позволяет переосмыслить грамотность в эпоху цифровой автоматизации. Это не превращение литературных факультетов в мастерские, а внедрение междисциплинарного подхода. Студенты могут читать, аргументированно спорить и одновременно создавать что-то своими руками.

