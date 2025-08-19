Минское метро переходит на зимний режим работы 19.08.2025, 19:03

Меняется интервал движения поездов.

С 25 августа Минский метрополитен переходит на зимний режим работы, предупредила пресс-служба транспортного предприятия.

На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) составит 2 минуты, в вечерние часы пик (с 17.00 до 19.00, в пятницу — с 16.00 до 18.30) будет 2,5 минуты.

На третьей линии интервал движения поездов в пиковое утреннее и вечернее время составит 5 минут.

«Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 00.40. Вестибюль № 1 станции „Купаловская“ (вход со стороны улицы К. Маркса) открыт для приема пассажиров с 7.00 до 21.00», — рассказали в метрополитене, посоветовав для поездок с пересадкой на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена прибывать на пересадочный узел на предпоследнем поезде.

