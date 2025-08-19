Трамп заявил, что конец войны в Украине поможет ему попасть в рай
- 19.08.2025, 19:13
Ранее он заявил, что за свой президентский срок остановил уже семь войн.
Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение войны в Украине благодаря его усилиям повышает шансы попасть в рай. Об этом он заявил в интервью Fox & Friends.
«Я просто хочу покончить с этим [войной], <...> я думаю, что это очень хорошо, я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно», — сказал Трамп.
Как поделился Трамп, он слышал о том, что на самом деле находится «у подножия тотемного столба» (английская метафора, означающая кого-то, кто находится очень низко).
«Но если я смогу попасть на небеса, это [прекращение войны] будет одной из причин», — считает американский президент.
Трамп ранее заявил, что с начала своего президентского срока он остановил семь войн.