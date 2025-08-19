В официальном матче сыграл самый высокий футболист в истории 19.08.2025, 19:26

Павел Подкользин

Его рост составляет 226 сантиметров.

40-летний уроженец Новосибирска Павел Подкользин занес свое имя в футбольные скрижали, став самым высоким игроком, когда-либо принимавшим участие в официальном матче.

На любительском уровне пробовали себя и более высокорослые исполнители, однако Подкользин все же превзошел достижение Симон Йоргенсена - датского вратаря, чей рост составлял 211 сантиметров.

Подкользин - известный в прошлом баскетболист. На драфте НБА в 2004 году его под 21-м номером взяла «Юта Джаз», после чего обменяла в «Даллас». Баскетбольную карьеру центровой завершил в 2019 году, а затем решил попробовать себя в футболе. В 2017-м он официально был признан самым высоким человеком России.

В Кубке России он вышел на поле в составе «Амкала» в матче против «Калуги».

