Макрон назвал Путина людоедом

Макрон назвал Путина людоедом7
- 19.08.2025, 19:48
- 2,864
Президент Франции жестко высказался о диктаторе РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия превратилась в постоянную дестабилизирующую силу и потенциальную угрозу для многих стран Европы. Он призвал европейцев не быть наивными в отношении к Кремлю и отметил, что следующие две недели критически важны для определения гарантий безопасности Украины.
По информации Le Figaro, Макрон во вторник в интервью телеканалу LCI охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как «хищника, людоеда у наших ворот», который должен продолжать питаться ради собственного выживания.
«Следовательно, в том числе для собственного выживания, ему нужно продолжать есть. Вот и все. И поэтому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что завтра это будет нападение на Францию, но в конце концов это угроза для европейцев (...) Мы не должны быть наивными», — пояснил он.
Французский лидер подчеркнул, что с 2007-2008 годов Путин редко придерживался своих обещаний, постоянно стремился менять границы и расширять власть.
Также он отметил, что Россия тратит около 40% бюджета на вооружение и имеет армию численностью более 1,3 миллиона военных, что свидетельствует об отсутствии готовности к миру или открытому демократическому устройству. Он также подчеркнул, что это не означает непосредственной угрозы для Франции, но политика Кремля создает постоянный риск для всей Европы.