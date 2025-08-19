МИД отменил живую очередь за апостилем в Минске 1 19.08.2025, 20:13

Теперь только по записи.

Главное консульское управление МИД Беларуси отменило живую очередь на подачу документов на апостиль с 19 августа. Теперь все посетители — и те, кто приносит свои документы сам, и те, кто обращается по доверенности — должны предварительно записаться, пишет devby.io.

«Вчера была последняя возможность сделать апостиль по живой очереди, — рассказал изданию читатель. — Я приехал в 7.00, было уже человек 60. Сотрудники МИДа сказали, что с завтрашнего дня принимать документы будут только по предварительной записи.

Но вчера работал еще прежний порядок. То есть люди приезжают к 6.00−7.00 и составляют бумажный список. Сотрудники его забирают и потом запускают посетителей по очереди. Я отстоял до 12.30, подал свой документ, заплатил 210 рублей (сбор за апостилирование одного документа — 5 БВ). В тот же день с 15.00 до 16.00 мне выдали документ с переводом.

Если бы я пришел сегодня (19 августа — Прим. ред.), то пришлось бы ждать. Так, вчера записывали на 18 сентября. Нет, тут нет путаницы. Дело в том, что предварительная запись и раньше существовала — но лишь для тех, кто подается по доверенности. Теперь же предварительная запись распространяется на всех».

Как уточняет devby.io, по одним данным, 19 августа записывали еще на август, по другим — на сентябрь. Возможно, речь о двух разных очередях — для самостоятельных (быстрее) и по доверенности (дольше), предположило издание.

На сайте Главного консульского управления МИД Беларуси указано, что прием документов на апостиль осуществляется по предварительной записи. Причина тому — большое количество обращений.

«Журнал записи на прием находится в Главном консульском управлении МИД (ул. Карла Маркса, 37а). Запись на прием ведется по рабочим дням (кроме среды) с 09.00 до 10.00 (не более 50 человек или 120 документов в день)», — сообщили в ведомстве, добавив, что прием документов осуществляется в будние дни с 8.00 до 10.30 (по средам — с 11.00 до 13.00).

Предварительная запись на апостиль вводится в Беларуси не впервые. Так, с 3 марта предварительную электронную запись ввело Минобразования, которое заверяет документы об образовании. В главных управлениях юстиции облисполкомов и Мингорисполкома (апостилируют документы, исходящие из судов, нотариальных архивов и от нотариусов) документы по-прежнему принимают по живой очереди.

