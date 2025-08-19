NYT: Трамп отказался от проведения встречи с Путиным и Зеленским в Москве
Европейские лидеры были шокированы предложением Путина провести встречу в столице РФ.
Президент США Дональд Трамп «вежливо отказал» российскому диктатору Владимиру Путину в проведении следующей встречи в трехстороннем формате — с участием президента Украины Владимира Зеленского — в Москве.
Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на европейского дипломата.
По данным издания, вопрос возможного проведения встречи в Москве обсуждался во время телефонного разговора Трампа и Путина в понедельник.
NYT отмечает, что президент и диктатор обсудили как двустороннюю встречу Путина и Зеленского, так и трехстороннюю встречу с участием Трампа.
Высокопоставленный европейский дипломат заявил газете, что Путин предложил Москву в качестве места встречи.
«Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, отметил дипломат», — сказал собеседник издания.
Ранее агентство AFP сообщило, что Путин во время разговора с Трампом предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.