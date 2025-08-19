закрыть
NYT: Трамп отказался от проведения встречи с Путиным и Зеленским в Москве

NYT: Трамп отказался от проведения встречи с Путиным и Зеленским в Москве

Европейские лидеры были шокированы предложением Путина провести встречу в столице РФ.

Президент США Дональд Трамп «вежливо отказал» российскому диктатору Владимиру Путину в проведении следующей встречи в трехстороннем формате — с участием президента Украины Владимира Зеленского — в Москве.

Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на европейского дипломата.

По данным издания, вопрос возможного проведения встречи в Москве обсуждался во время телефонного разговора Трампа и Путина в понедельник.

NYT отмечает, что президент и диктатор обсудили как двустороннюю встречу Путина и Зеленского, так и трехстороннюю встречу с участием Трампа.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил газете, что Путин предложил Москву в качестве места встречи.

«Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, отметил дипломат», — сказал собеседник издания.

Ранее агентство AFP сообщило, что Путин во время разговора с Трампом предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

