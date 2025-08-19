Молодыми белорусскими футболистами заинтересовались клубы из Италии, Португалии и Бельгии
- 19.08.2025, 20:41
Сразу два игрока из нашей страны попали на радары клубов топовых чемпионатов.
Белорусский нападающий Илья Губаревич попробует закрепиться в португальской «Браге».
Как сообщает журналист Тарас Щирый, 18-летний футболист пройдет тренировочный сбор с юношеской и молодежной командами клуба.
Губаревич является воспитанником могилевского «Днепра".
В 2023 году он перешел в академию АБФФ, где в нынешнем сезоне провел 18 матчей за ее команду в Первой лиге, забил 11 голов и отдал две голевые передачи.
В августе форвард заключил контракт с дзержинским «Арсеналом», но за команду Betera-Высшей лиги пока не сыграл.
В составе сборной Беларуси до 19 лет Губаревич отметился шестью голами в четырех матчах.
Защитник минского «Динамо» Павел Апетенок привлек внимание «Кальяри» и «Андерлехта».
Об этом сообщил российский журналист Анар Ибрагимов.
По данным источника, минский клуб оценивает своего футболиста примерно в 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Апетенок провел за «Динамо» 11 встреч во всех турнирах, отметившись голом, результативной передачей и одним предупреждением.
«Кальяри» завершил чемпионат Италии-2024/25 на 15-й позиции с 36 очками.
«Андерлехт» занял четвертое место в бельгийской Про-Лиге.
Напомним, бельгийский клуб ранее пересекался с «Динамо» в Лиге Европы.
В 2024 году минчане потерпели два поражения (0:1, 0:1).