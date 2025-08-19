Президент Литвы предложил назначить конкретную дату вступления Украины в ЕС 19.08.2025, 20:51

По его мнению, это станет важным сигналом для Киева.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил назначить конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, это станет важным сигналом для Киева.

Об этом сообщает LRT.

Во время онлайн-заседания глав Европейского совета Науседа предложил назначить конкретную дату вступления Украины в ЕС и открыть первый кластер переговоров уже в сентябре 2025 года.

«Это был бы сигнал, который крайне важен для Украины. Мы должны привлечь ее к процессу переговоров, установив конкретный срок членства в ЕС - 2030 год», - сказал он.

Также Науседа отметил то значение, которое имеют гарантии безопасности для Украины. Поддержка США и возможность развертывания в Украине миротворческих сил всегда были ключевым условием. После встречи в Вашингтоне 18 августа эта перспектива выглядит вполне реальной.

Кроме этого, литовский президент призвал наказать российский режим за войну в Украине и не ослаблять давление на Кремль.

«Мы должны как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Справедливого и прочного мира не будет, если Россия останется безнаказанной. Замороженные российские активы должны быть использованы для нужд Украины», - добавил Науседа.

