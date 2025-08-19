Рашфорд: У «Барселоны» есть все, чтобы выиграть абсолютно все трофеи 19.08.2025, 21:08

Вингер «Барселоны» заявил, что настрой и мотивация в команде высоки.

Вингер «Барселоны» Маркус Рашфорд заявил, что сине-гранатовые готовы бороться за победу во всех турнирах в новом сезоне. Рашфорд выступает за каталонцев на правах аренды, он присоединился к клубу этим летом из «Манчестер Юнайтед».

«Не вижу причин, чтобы эта «Барса» не выиграла абсолютно все трофеи. Иначе бы в прошлом сезоне эта команда не сделала требл (три выигранных трофея. — Прим.). Настрой и мотивация высоки», — приводит слова Рашфорда Mundo Deportivo.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». За первую команду манкунианцев он провёл 426 матчей во всех турнирах, забил 138 голов и сделал 78 результативных передач.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com