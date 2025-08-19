закрыть
19 августа 2025, вторник
Рашфорд: У «Барселоны» есть все, чтобы выиграть абсолютно все трофеи

  • 19.08.2025, 21:08
Рашфорд: У «Барселоны» есть все, чтобы выиграть абсолютно все трофеи

Вингер «Барселоны» заявил, что настрой и мотивация в команде высоки.

Вингер «Барселоны» Маркус Рашфорд заявил, что сине-гранатовые готовы бороться за победу во всех турнирах в новом сезоне. Рашфорд выступает за каталонцев на правах аренды, он присоединился к клубу этим летом из «Манчестер Юнайтед».

«Не вижу причин, чтобы эта «Барса» не выиграла абсолютно все трофеи. Иначе бы в прошлом сезоне эта команда не сделала требл (три выигранных трофея. — Прим.). Настрой и мотивация высоки», — приводит слова Рашфорда Mundo Deportivo.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». За первую команду манкунианцев он провёл 426 матчей во всех турнирах, забил 138 голов и сделал 78 результативных передач.

