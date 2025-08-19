Министр финансов США: Индия наживается на закупках нефти из РФ, это неприемлемо 1 19.08.2025, 21:24

Скотт Бессент

Нью-Дели увеличил закупки с 2022 года до 42% от общих поставок.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия наживается на закупках российской нефти во время войны в Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон считает эту ситуацию неприемлемой, передает Reuters.

В интервью CNBC он заявил, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема индийских закупок, хотя до 2022 года этот показатель составлял менее 1%. Он сравнил эту цифру с Китаем, чьи закупки российской нефти выросли с 13% до 16%.

«Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я бы назвал индийским арбитражем - покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, только что появившегося во время войны, - это неприемлемо», — заявил он.

Президент Дональд Трамп ранее объявил о дополнительных 25% тарифах на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти. Это довело общую сумму дополнительных тарифов для Индии, объявленных с момента его вступления в должность, до 50%.

