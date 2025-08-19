В Беларуси растет количество оленей и гусей

В Беларуси растет количество оленей и гусей1
- 19.08.2025, 21:41
Количество лосей уменьшается.
В Беларуси увеличиваются популяции оленей и гусей, а лось постепенно переселяется в северо-восточный регион, сообщил БелТА начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.
На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 50 тысяч благородных оленей и около 47 тысяч лосей. Олени демонстрируют быстрый рост популяции и хорошо адаптируются к деятельности человека, создавая почти симбиоз с людьми.
Лось, в свою очередь, является представителем северных, бореальных лесов, и из-за потепления климата чувствует себя у нас менее комфортно, поэтому постепенно переселяется на северо-восток — там его концентрация теперь выше, чем на юго-западе.
В отличие от оленя, которого в последние годы содержат на фермах для получения мяса, лось не поддаётся приручению и не привыкает к человеку.
Среди птиц хорошее увеличение популяции отмечается у гусей. Например, белощёкая казарка, которая в 1980-х насчитывала всего 15—20 тысяч особей, сегодня достигла уже 1,5 миллиона. Гуси хорошо приспособились к питанию на сельскохозяйственных полях.
Ранее главными охотничьими птицами были утки, но их популяция теперь почти не растёт из-за потепления, засух и зарастания пойменных лугов. Правда, благодаря активному размножению в городах количество уток пока остаётся стабильным, хотя и наблюдаются годовые колебания.