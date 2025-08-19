ЕС после саммита в Вашингтоне пообещал ввести новые санкции против РФ 1 19.08.2025, 21:49

Следующий пакет санкций против Москвы должен быть подготовлен уже к сентябрю.

Евросоюз продолжит оказывать активное давление на российскую военную экономику, а следующий пакет санкций против Москвы должен быть подготовлен уже к сентябрю. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после виртуальной встречи с лидерами стран союза, на которой обсуждались итоги саммита президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

«Единство лидеров ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым. Все привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы. ЕС продолжит нацеливаться на военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу», — написала Каллас в X, подчеркнув, что эти вопросы будут в центре внимания на предстоящем заседании министров иностранных дел и обороны ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта после онлайн-заседания провел телефонный разговор с Зеленским, подчеркнув сплоченность ЕС и непоколебимую поддержку Украины. «Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета я связался с президентом Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность сохранению давления на Россию», — написал Кошта в X. Он назвал главными задачами Евросоюза прекращение кровопролития, продвижение обмена пленными и возвращение похищенных Россией детей. Кошта добавил, что ЕС будет сотрудничать с США для обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.

«Мы совместно с президентом Зеленским и США планируем разработать следующие шаги, направленные на установление справедливого и долгосрочного мира. Мы должны и в дальнейшем поддерживать украинский народ и продвигать процесс расширения. Будущее Украины заключается в благополучии и стабильности, которые обеспечивает членство в ЕС», — подчеркнул глава Евросовета.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров. Позднее Трамп заявил, что на встрече обсуждались в том числе гарантии безопасности для Украины, которые союзники готовы предоставить Киеву. По словам американского президента, эти гарантии будут обеспечены различными странами Европы в координации с США.

