Нобелевские лауреаты попросили Трампа помочь освободить политзаключенных в Беларуси 19.08.2025, 22:07

Открытое письмо американскому президенту подписали 19 лауреатов.

Девятнадцать лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо, в котором призвали президента США Дональда Трампа продолжать оказывать давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко с целью освобождения политических заключенных. Документ опубликован на сайте белорусского аналитика Дмитрия Болкунца.

Открытое письмо было написано после телефонного разговора Трампа с Лукашенко 15 августа, в ходе которого обсуждалась возможность освобождения 1300 человек, заключенных в Беларуси по политическим мотивам.

«Мы с уважением призываем вас продолжать ваши активные усилия по обеспечению немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Их освобождение не только восстановит справедливость для людей, но и откроет путь к примирению и диалогу», – говорится в письме.

Подписанты также призвали к прекращению политически мотивированных преследований, что способствовало бы возвращению сотен тысяч белорусов, которые бежали из страны после уличных протестов 2020 года.

На данный момент письмо подписали лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также 16 лауреатов премий в области физики, химии, медицины и экономики.

