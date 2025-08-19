Заместитель председателя Ганцевичского райисполкома попался пьяным за рулем
Алкотестер показал в крови чиновника около 2 промилле.
В Ганцевичах сотрудники ГАИ остановили заместителя председателя райисполкома Виталия Прокурата, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет издание «Першы».
Виталий Прокурат более 20 лет занимал различные должности в местной системе власти и много раз возглавлял избирательные комиссии. Он курировал в районе строительство, дорожное хозяйство, ЖКХ, транспорт и связь. Но после инцидента потерял и должность, и водительские права.
По неподтвержденной информации, алкотестер показал в крови чиновника около 2 промилле алкоголя. После происшествия его фамилия исчезла из списка заместителей председателя на сайте райисполкома.
Первыми об этом случае сообщили в местном телеграм-канале Tipgants.
Кстати, это не первый подобный скандал в Ганцевичском исполкоме: ровно четыре года назад, 18 августа 2021 года также за управление в пьяном виде с должности был снят другой заместитель председателя — Артур Григорян, который более десяти лет отвечал за экономический блок района.
Поэтому в Ганцевичах уже шутят, что должность заместителя председателя райисполкома — не только «хлебная», но и «хмельная».