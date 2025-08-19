закрыть
19 августа 2025, вторник
Президент Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом

  • 19.08.2025, 22:24
Его самолет приземлился в аэропорту в Минске.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает БелТА. Его самолет приземлился в аэропорту в Минске.

У трапа Пезешкиана встретили первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза, а также сопредседатель комиссии по иранско-белорусскому экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов.

В пресс-службе Лукашенко до этого сообщали, что 20 августа состоится официальная встреча иранского и белорусского диктатора для подписания двусторонних документов. Лукашенко и Пезешкина обсудят совместные проекты в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.

