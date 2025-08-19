Зеленский: Европа еще никогда не была такой объединенной вокруг Украины 19.08.2025, 22:40

Президент Украины и премьер Норвегии обменялись оценками встреч в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

«Обменялись оценками встреч в Вашингтоне и обсудили нашу совместную со всеми партнерами работу относительно сильных гарантий безопасности для Украины. Йонас отметил, что это действительно историческое достижение: Европа еще никогда не была такой объединенной вокруг Украины», - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности — ключ к этому.

«Украинцы защитили независимость, Украина объединила много народов и, обеспечив сильные гарантии безопасности, точно обеспечит будущее для украинцев.

Сейчас мы активно работаем на всех уровнях над конкретикой, над тем, какой будет архитектура гарантий, со всеми участниками коалиции желающих, очень предметно - с Соединенными Штатами, и это один из самых больших результатов Вашингтона. Благодарен всем, кто помогает», - добавил президент.

Также он сообщил, что обсуждались двусторонние отношения с Норвегией: «Много общих вещей делаем. Особенно ценим взаимодействие в энергетической сфере. Договорились с Йонасом встретиться в ближайшее время. Благодарю!»

