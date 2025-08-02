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Россия столкнулась с дефицитом свеклы и резким падением производства сахара

  • 2.08.2025, 1:12
Россия столкнулась с дефицитом свеклы и резким падением производства сахара

Сахара осталось «на три дня».

Предприятия агропрома (АПК) на фоне падения урожайности из-за засухи и недоступности импортных семян с января по июнь сократили объем отгрузки сахарной свеклы на 51,3% в годовом выражении, до 1,9 млн тонн, несмотря на общее увеличение площадей под культурой, приводит данные Росстата «Коммерсант».

В Белгородской области отгрузки свеклы обвалились на 96% год к году, в Липецкой — на 88,3%, в Тамбовской — на 83,7%, в Курской — на 81,6%, согласно оценке статистического ведомства. Совокупный сбор овоща в России в 2024 году составил 41,9 млн тонн (падение на 21% год к году), следует из данных «Русагро», а урожайность упала на 24%, до 38,4 тонн с 1 га.

По словам главы Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, это связано с «замещением» импортных семян отечественными, урожайность которых ниже на 20–30%. 30 июня Россельхознадзор запретил ввоз посадочного материала из Нидерландов, после чего аграрии начали сообщать о проблемах с доступом к ним. Помимо этого, по словам эксперта, на падение производства свеклы повлияла засуха в южный регионах страны, в ряде которых из-за этого вводился режим ЧС.

В 2025 году, согласно данным Росстата, сельхозпроизводители увеличили площади посева сахарной свеклы на 4,4%. За 2024 год, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под культурой выросли на 9,9%, до 1,17 млн га.

Вслед за снижением производства свеклы падает и изготовление сахара. За первое полугодие 2025-го, по данным Росстата, в стране произведено 654,4 тысячи тонн белого сахара без добавок, это меньше, чем в тот же период предыдущего года, на 28,4%. В Минсельхозе на это заметили, что производство сахара в первые шесть месяцев года упало «из-за эффекта высокой базы» и объем продукции все равно будет выше потребности страны.

Несмотря на заверения министерства, Гафаров предупреждает, что в России на фоне снижения запасов сахарной свеклы может возникнуть дефицит сырья и спрос на сахар превысит предложение. В «Агрохолдинге Ткачева» ранее поясняли, что из-за недостаточности осадков и жаркой погоды на юге России корнеплоды свеклы плохо набирают массу. В Союзроссахар отмечали, что тест урожая сахарной свеклы показал массу корня и сахаристость ниже, чем в прошлом году (на 4% и 18%, соответственно).

В этих условиях цены на свеклу в магазинах стремительно растут: с 1 января по начало июля стоимость продукта (свеклы столовой), по данным Росстата, взлетела более чем на 60%. При этом ведомство отмечает, что за неделю с 22 по 28 июля свекла подешевела на 10%.

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