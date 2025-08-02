Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с Путиным 2.08.2025, 2:36

Диктаторы будут проводить время «в закрытом формате».

Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с правителем России Владимиром Путиным.

— Выходные мы положим на алтарь обсуждения, — сказал диктатор.

Также уточнили, что переговоры диктаторов Беларуси и России будут проводить в закрытом формате.

— Самая главная и полностью закрытая часть этой командировки, - написали в телеграм-канале, приближенном к Лукашенко.

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