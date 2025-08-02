Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с Путиным
- 2.08.2025, 2:36
Диктаторы будут проводить время «в закрытом формате».
Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с правителем России Владимиром Путиным.
— Выходные мы положим на алтарь обсуждения, — сказал диктатор.
Также уточнили, что переговоры диктаторов Беларуси и России будут проводить в закрытом формате.
— Самая главная и полностью закрытая часть этой командировки, - написали в телеграм-канале, приближенном к Лукашенко.