Трамп допустил переговоры с Путиным до завершения дедлайна 4 2.08.2025, 8:03

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Президент США планирует «провести несколько встреч».

Президент США Дональд Трамп не исключил проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в течение десяти дней до истечения «дедлайна» по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства журналистам.

Один из представителей СМИ спросил, планирует ли глава государства провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до завершения «дедлайна» в 10 дней.

«Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч», — сказал американский лидер.

Ультиматум Трампа

В июле Дональд Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом.

В случае отказа он пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть, и дополнительные санкции против России.

Однако 29 июля Трамп внезапно сократил срок до 10 дней и установил 8 августа как новый «дедлайн» из-за отсутствия прогресса в мирном процессе.

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