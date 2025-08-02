Трамп допустил переговоры с Путиным до завершения дедлайна

Трамп допустил переговоры с Путиным до завершения дедлайна4
- 2.08.2025, 8:03
- 2,518
Президент США планирует «провести несколько встреч».
Президент США Дональд Трамп не исключил проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в течение десяти дней до истечения «дедлайна» по урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства журналистам.
Один из представителей СМИ спросил, планирует ли глава государства провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до завершения «дедлайна» в 10 дней.
«Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч», — сказал американский лидер.
Ультиматум Трампа
В июле Дональд Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом.
В случае отказа он пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть, и дополнительные санкции против России.
Однако 29 июля Трамп внезапно сократил срок до 10 дней и установил 8 августа как новый «дедлайн» из-за отсутствия прогресса в мирном процессе.