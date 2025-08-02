Массированный удар дронов по РФ: горят НПЗ, стратегический завод и военные аэродромы 2.08.2025, 8:19

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Атакованы сразу несколько регионов и оккупированный Крым.

В ночь на субботу, 2 августа, было неспокойно в оккупированном Крыму и нескольких регионах страны-агрессора России. Их атаковали дроны, по которым пыталась работать вражеская ПВО, известно о попаданиях, в результате которых вспыхнули пожары.

Портал OBOZ.UA собрал имеющуюся на данный момент информацию о атаке и ее последствиях.

Много дронов летело на Рязань. Местные паблики писали о пролете БПЛА и взрывах, а очевидцы публиковали в сети кадры пожаров, которые вспыхнули в результате попаданий.

Известно о возгорании на территории НПЗ. Также, по данным росСМИ, громко было в районе авиабазы «Дягилево».

Воронежская область тоже слышала мощные взрывы. Предварительно известно о пожаре в результате работы российской ПВО.

В Липецке местные жители сообщали об атаке на военный аэродром.

Неподалеку от Самары дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Момент прилета дрона, после которого над заводом поднялся огненный «гриб», россияне сняли на видео.

А в Пензе БпЛА поразили важный для российского ВПК завод «Электроприбор». Местные власти заявили, что там есть погибшая и двое травмированных. Пропагандисты же настаивают: все беспилотники были «уничтожены».

Взрывы в Крыму

Феодосия несколько часов была под атакой БПЛА, раздавались взрывы. После них вспыхнул пожар в районе нефтебазы.

Также взрывы слышали в Керчи. Крымский мост был перекрыт с 23:50 1 августа.

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