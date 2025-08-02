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Над Новокуйбышевским НПЗ в России поднялся огненный гриб

  • 2.08.2025, 8:29
  • 3,054
Над Новокуйбышевским НПЗ в России поднялся огненный гриб

Новые подробности атаки дронов на Самарскую область.

Россияне утром 2 августа пожаловались на очередную атаку дронов. Взрывы, в частности, звучали под Самарой, в городе Новокуйбышевск.

Целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские СМИ, поражение «одного из предприятий» подтвердил местный губернатор, сами же россияне выкладывают в сеть многочисленные видео, пишет OBOZ.UA.

Что известно

О «серии взрывов» в Новокуйбышевске российские каналы начали сообщать ближе к 5 часам утра по киевскому времени. Атака, как утверждают местные жители, началась примерно в 04:30.

Одни росСМИ писали, что прозвучало «не менее 10 взрывов», другие информировали своих читателей о минимум «15 хлопках».

«Особенно громко было над Дзержинским районом. Некоторые слышали звуки, похожие на автоматные очереди», «Предварительно, система ПВО сбивает украинские беспилотники над городом. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», – уверяли пропагандисты.

На фоне атаки в аэропорту Самары был введен план «Ковер». Ограничения на взлет и посадку самолетов вводился также в Пензе, где ночь также выдалась жаркой.

Пропагандисты при этом не сообщают, что именно стало целью атаки в Новокуйбышевске. А вот оппозиционные СМИ РФ утверждают, что атакован Новокуйбышевский НПЗ.

И эту версию подтверждают и многочисленные видео, снятые россиянами. В том числе, и те, что зафиксировали непосредственно момент прилета одного дрона, после чего на объекте вспыхнул мощный пожар.

Около 6 часов утра губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске» и уведомил жителей региона о том, что им придется посидеть без интернета.

«На месте работают оперативные службы. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. В аэропорту „Курумоч“ действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», – написал чиновник.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов «Роснефти» в Самарской области: его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии. Его продукция поставляется как внутри РФ, так и за рубеж.

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