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Зачем Лукашенко вызвали на валаамский спектакль?

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  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 2.08.2025, 8:42
  • 5,358
Зачем Лукашенко вызвали на валаамский спектакль?

Неадекватного диктатора выпустили «к микрофону» с определенной целью.

1 августа Лукашенко отправился в Россию. Уже в пути его пресс-служба уточнила, что конечная цель поездки — остров Валаам, где он неоднократно встречался с Путиным.

Как уже не раз бывало в последние годы с начала полномасштабного вторжения, встреча правителей была использована для запугивания Запада в формате «беседы на двоих».

Как правило, Лукашенко в таких импровизированных выходах к микрофону отводится роль человека, который не стесняется говорить вслух то, о чем думает Путин.

В этот раз начал кремлевский правитель. И начал с фактических угроз в сторону Запада:

— У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала.

Официоз уже сообщил, что обе стороны подтвердили планы по поставке «Орешника» в Беларусь до конца года. Для тех, кто забыл, напомним: Лукашенко лично попросил Путина об этом в декабре 2024-го, собственноручно нарисовав тем самым на карте страны жирную мишень.

Очередное размахивание «Орешником» в окружении храмов и крестов случилось на фоне истекающего на днях усеченного ультиматума Трампа. Что и поспешил подчеркнуть Лукашенко, достаточно сумбурно раскритиковавший действия Вашингтона:

— Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он не хочет, то он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение и указать там не получится, тем более ядерной державе.

Оба много говорили о необходимости прекращать «опасную эскалацию» (Лукашенко при этом вспомнил украшенный наклейками на украинском языке дрон) и «публичное нагнетание».

Затронули правители и тему обвинений в незаконном вывозе украинских детей, цинично отметив, что «их в таком количестве и не было», и в целом речь якобы о беспризорных детях, которых просто «накормили и одели».

Судя по всему, платой за валаамский спектакль гостю из Минска была тема возможных переговоров на белорусской территории. Говорилось об этом без особой надежды, но много:

— Ну не нравится Беларусь, ну хорошо, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол переговоров разговаривать, а не бросать камни друг в друга.

Еще один нюанс — Лукашенко освежил амплуа «толкователя Путина». Возможно, официальный Минск попробует использовать это в очередном раунде переговоров с США.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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