В Беларуси может появиться новый памятник природы 2.08.2025, 9:10

Это одно из самых «инстаграмных» мест в стране.

Меловые карьеры в Волковысском районе могут получить природоохранный статус, рассказал БелТА заведующий сектором заповедного дела НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Владимир Устин.

Уже подготовлено обоснование для придания статуса геологического памятника природы местного значения меловым карьерам в Волковыске под названием «Красносельские Мальдивы». Теперь ожидается решение. Это может занять около полутора месяцев.

«Есть основная задача — сохранить комплекс для последующего научного изучения. У нас есть ряд научных публикаций. Ученые, биологи, ботаники, зоологи исследуют, как происходит первичная сукцессия на этих территориях (смена одного биологического сообщества другим в результате воздействия человека. — Прим. ред.). Это один из способов восстановления экосистем и довольно важный аспект.

Вторая причина — туристическая. Если карьеры будут памятником природы, это даст возможность умеренно использовать эти территории как для экологического, так для иных видов туризма. При этом необходим рациональный подход: нужно будет выделить участки, определенные зоны, где можно организовать дополнительные смотровые площадки, разместить палатки для кемпинга», — пояснил Устин.

Кроме того, он отметил, что придание объекту такого статуса говорит о его уникальности и ценности: «Это позволяет нам воочию увидеть те природные ресурсы, которые есть в стране. В данном случае это меловые породы, возраст которых — примерно 90 млн лет».

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