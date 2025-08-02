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Полный крах Путина

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  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 2.08.2025, 9:22
  • 3,078
Полный крах Путина

Россия выбыла из высшей лиги геополитики.

Путинская Россия выбыла из высшей лиги геополитики. В плане ведения конвенционной войны она представляет собой скорее типичную африканскую державу, которая способна накопить ресурс для приграничной военной дестабилизации государства-соседа, способна организовать неограниченный террор гражданского населения, но не в силах даже на двухстороннем уровне переломить ситуацию под себя. Это вьетнамизация путинизма, его полный крах. Путин и его окружение после полномасштабного вторжения в Украину проявили себя тотальными внешнеполитическими калеками, которые не способны руководить бойней, развязанной ими же самими.

В случае продолжающегося военного вторжения в Украину путинцы не понимают куда им двигаться далее, ведь минимальные продвижения на фронте не сопоставимы со всем комплексом сопровождающих их потерь и затрат. Традиционный зверский террор гражданского населения дает абсолютно противоположный эффект. В ночь на 31 июля российские ракетные террористы нанесли удар по украинской столице в результате которого произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. После завершення спасательных работ на месте данной трагедии и других местах, подвергшимся воздушным ударом стали известны масштабы потерь: 31 погибший, в том числе пять детей, и 159 пострадавших.

Возможно лишь хоть чем-то оправдать данное очередное неописуемое путинское зверство? Зачем существовать стране и режиму, который день ото дня генерирует лишь дни массового и индивидуального траура по обе стороны линии фронта? Внутри России гробовое молчание, никто не тронут творимой катастрофой. Песков вещает об иммунитете России не только лишь от иностранных санкций, но и от гуманизма. Подчеркивает работоспособность Путина, который трудится без выходных – террор без выходных - установка и для российской военщины.

Пока Москва зверствует на суверенной украинской территории Путину его щелкоперы пишут речи в духе Бандунга: «Россия придерживается уважения суверенитета других стран и невмешательства в их внутренние дела, эта позиция будет сохраняться и впредь…» Такую нелепицу кремлевский диктатор может рассказывать только купленным политикам. Похоже к их числу примкнуло руководство Лаоса, страны третьего ряда в регионе АСЕАН. Тамошний президент Сисулит не только не перечит Путину, но даже подарил ему двух слонов в знак укрепления дружбы. Чувствуется, как Вейтьян стал полнейшей китайской марионеткой и генерирует смыслы, утверждение пекинским обкомом. Кровь погибших украинцев не омрачает настроения лаосских товарищей. Они сами открывают ворота для аннексии их республики китайским соседом.

Попытки администрации Трампа хоть какую-то связь наладить с кремлевцами, оказались контрпродуктивными. Еще в начале недели американцы говорили с «высокопоставленными людьми Путина» о завершении войны. Тем не менее в дальнейшем Вашингтон «не увидел никакого прогресса». Наоборот воинствующий кремлевский отморозок только все больше задумывается над расширением войны, новых убийствах, он дилер насилия и дестабилизации в Европе.

Трамп хочет закончить военную катастрофу на континенте. Но как это организовать, если российская сторона совершенно не заинтересована в режиме прекращения огня. Сначала люди Путина обещают шаги к миру, но буквально через несколько часов бомбят очередной украинский город, проливая потоки крови. Дедлайны Трампа в адрес Путина только все больше его подначивают. Он азартный маньяк. Риторика о самых тяжелый экономических санкциях не страшит российских преступников. Им плевать на жизнь их людей, пусть жрут траву – мы будем воевать. Северная Корея в России уже не только проросла, но и процветает.

Путин готовит ответ: его риторика в духе мы готовы еще подождать, откладывая переговоры, говорит лишь о неизменности российского желания и дальше убивать. Без очень жестких наказаний, убедительного всестороннего агрессора с искалеченной головой не остановить.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

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